Schüler, die bei der Kartoffelernte helfen mussten und ein Klassenzimmer namens „Nordpol“: Zum 100-jährigen Namensjubiläum ihres Gymnasiums im Kreis Stendal suchen die heutigen Siebtklässler Zeitzeugen – egal ob ehemalige Schüler an der EOS, Lehrer, Sekretärin oder Hausmeister.

Pia-Sophie Seeliger, Leila Witte, Frieda-Elisabeth Uhrhan und Evelyn Götz vom Osterburger Gymnasium suchen Zeutzeugen für Interviews, die zur Festwoche auf den Bildschirmen im Sprachkabinett gezeigt werden.

Osterburg. - Wo Evelyn, Leila, Frieda und Pia-Sophie heute sitzen, durften früher nur Jungs lernen. Das wissen die vier Mädchen schon über ihre Schule. In den nächsten Monaten wollen sie noch viel mehr erfahren. Dafür suchen sie Zeitzeugen, die ihnen spannende, lustige oder ernste Geschichten aus dem Schulalltag von früher erzählen, ganz egal ob ehemaliger Schüler, Lehrer oder andere Mitarbeiter.