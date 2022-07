Salzwedeler Teststelle derzeit geschlossen

In Salzwedel sind die Corona-Testmöglichkeiten derzeit eingeschränkt. Das Zentrum auf dem Parkplatz des Kauflandes ist derzeit geschlossen. Im gesamten Kreisgebiet gab es Corona-Kontrollen.

Altmarkkreis - vs - Die Teststelle EcoCare auf dem Parkplatz am Kaufland in Salzwedel ist ab sofort auf unbestimmt Zeit geschlossen. Darüber informierte gestern Inka Ludwig vom Presseteam des Altmarkkreises.