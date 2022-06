Salzwedelerin wird mit 78 Jahren zum Smartphone-Fan

Salzwedel - Auf ihr Smartphone möchte die Seniorin Helga Uhlmann nicht mehr verzichten. Nachrichten versenden, E-Mails schicken oder mit weit entfernt lebenden Freunden in Echtzeit in Verbindung bleiben, all das ist für die Salzwedelerin heute kein Problem mehr. Dabei zählt sie bereits 78 Lenze, nicht unbedingt das typische Alter für überzeugte Handynutzer.