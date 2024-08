Der Bartholomäus-Markt hat viele Besucher in den Salzwedeler Perver gelockt. Dabei präsentierte sich auch die historische Schwertkampfgruppe der Hansischen Gesellschaft.

Patrik Fröchtenicht (rechts) führte Bürgermeister Olaf Meining in den Schwertkampf ein.

Salzwedel. - „Der Perveraner feiert gern“, sagt Roland Lahmann, Vorsitzender des Perver-Fördervereins Sankt Georg in Salzwedel. Auf dem Gelände der Sankt-Georg-Kirche richteten Lahmann und seine Mitstreiter am Sonntag den Bartholomäusmarkt aus. Das Programm und die Mitmach-Angebote waren nahezu komplett in Perveraner Hand.