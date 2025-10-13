Die AfD könnte 2026 die Regierung in Sachsen-Anhalt übernehmen. Was das für die kulturelle Vielfalt in der Region bedeuten könnte.

Gundermann-Band "Seilschaft" am 1. März 2025 auf der Bühne im Club Hanseat in Salzwedel, an dessen Förderung bereits gesägt wurde.

Salzwedel. - Bei der Eröffnung der Ausstellung „generell frisch“ klangen unlängst im Kunsthaus Salzwedel nachdenkliche Töne an. In Salzwedels Kulturszene blicke man besorgt auf eine mögliche Regierungsübernahme der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr: „Wir sehen das, was in Amerika läuft, auch auf uns zukommen“, sagte Susanne Klingenberg nach der Veranstaltung im Gespräch mit der Volksstimme. Sie ist bildende Künstlerin in der Altmark und eine der Kuratorinnen der Ausstellung, die noch bis zum 9. November zeitgenössische Arbeiten von 29 Künstlerinnen und Künstlern aus Sachsen-Anhalt zeigt.