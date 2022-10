Salzwedels Skatspieler holen Weltcupturnier in die Altmark

Die Hansestadt Salzwedel entwickelt sich zu einer Hochburg des Skatspiels. Jetzt wollen sie sogar zu einem Weltcupturnier in der Altmark einladen.

Salzwedel entwickelt sich zu einer Skatstadt. Das sagte Organisator Helmut Semmler am Wochenende. 72 Teilnehmer waren beim jüngsten offenen Turnier dabei.

Salzwedel - Es wird den 72 Teilnehmern noch lange in guter Erinnerung bleiben, das jüngste offene Skatturnier in der Salzwedeler Bauernmarkthalle, da ist sich Helmut Semmler sicher. Als Organisator von Turnieren dieser Art ist er weit über die Grenzen seines Heimatortes Alsdorf in Rheinland-Pfalz hinaus bekannt und hat bereits viele Austragungsorte erlebt. Warum die Hansestadt im äußersten Norden Sachsen-Anhalts dabei eine Sonderrolle einnimmt.