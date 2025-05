In Salzwedel, Gardelegen, Klötze und Umgebung kommen die Muttis ganz groß raus. Schicken oder bringen Sie uns bis Freitag, 9. Mai, ein Foto mit Ihnen und Ihrer Mama - oder von Mama allein. Wir veröffentlichen es zum Muttertag in der Printausgabe der Volksstimme.

Schicken Sie uns Ihre Mama! Die Volksstimme in der Westaltmark bringt das Foto zum Muttertag.

Mütter in die Zeitung

Altmarkkreis Salzwedel - Sie ist der Mittelpunkt der Familie, kocht wie Frank Rosin, hat immer Zeit, einen Rat, ein Fleckenmittel und offene Arme?! Klar: Mama ist die Beste. Und deshalb schicken Sie, liebe Leser, uns doch einfach mal ein Bild von Ihrer Mama!

Gern ein aktuelles Selfie mit Ihnen Mutti. Es kann aber auch ein älteres Foto sein (falls Mama nicht gleich nebenan wohnt) Zu dem Bild brauchen wir dann nur noch ein paar Zeilen, warum Ihre Mama die Beste der Welt überhaupt ist. Schicken Sie uns die Fotos und Stichpunkte einfach an redaktion.salzwedel@ volksstimme.de, redaktion.gardelegen@ volksstimme.de oder redaktion.kloetzel@ volksstimme.de.

Oder kommen Sie mit dem Bild in den Redaktionen vor Ort vorbei, wir fotografieren es dann rasch ab. Wenn die Fotos bis Freitag, 9. Mai, bei uns landen, landet Ihre Mama am Sonnabend vor dem Muttertag in der gedruckten Volksstimme. Versprochen.