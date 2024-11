Rassegeflügelzüchter aus der Altmark präsentierten ihre schönsten Tiere in der Salzwedeler Bauernmarkthalle. Die Besucher nutzten die Chance zum Fachsimpeln.

Schönes Geflügel und stolze Züchter in Salzwedel

Salzwedel. - Die Geflügelzucht hat Tradition in der Altmark. So kann der Rassegeflügel-Zuchtverein von 1884 Salzwedel (RGZV) in diesem Jahr auf stolze 140 Jahre seines Bestehens zurückblicken. Gefeiert wurde dieser runde Geburtstag mit der 57. Altmarkschau und der 31. Kreisverbandsschau.