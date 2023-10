Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Aufregung am Morgen des 20. Oktober im Salzwedeler Kaufland: Gegen 8.25 Uhr hat ein Mann vor der Filiale der Bäckerei Steinecke mit einem pistolenähnlichen Gegenstand herumgefuchtelt und laut etwas Unverständliches gerufen, informiert die Polizei auf Anfrage der Volksstimme. Dann habe er den Gegenstand in den Bäckerstand geworfen und sich in Richtung Ausgang begeben.