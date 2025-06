Die Jubilarin erinnert sich an unbeschwerte Kindheitstage. So begeht sie ihren Ehrentag.

Zielitz - Hanna Heuer hat jetzt ihren 101. Geburtstag im Humanas-Wohnpark Zielitz gefeiert. Sowohl vom Team um die Pflegedienstleiterin Claudia Sill als auch von Humanas-Geschäftsführer Fabian Biastoch gab es Glückwünsche – und das ein oder andere Präsent.

So hat Fabian Biastoch für die nunmehr 101-Jährige einen kleinen Strauß Blumen dabei. „Ich freue mich, dass ich Hanna Heuer auch in diesem Jahr gratulieren darf“, sagt er.

Bereits im vergangenen Jahr hatte er die Bewohnerin besucht und damals mit der traditionellen Glasmedaille überrascht, die es für Bewohner gibt, die ihren 100. Geburtstag bei Humanas begehen. Hanna Heuer hat sich über den erneuten Besuch von Fabian Biastoch gefreut.

Geboren am 22. Juni 1924 in Schwanebeck im heutigen Landkreis Harz ist Hanna Heuer im Kreise ihrer Geschwister bei den Eltern in Barleben aufgewachsen. „Eine wunderschöne Kindheit“, berichtet die 101-Jährige und schwelgt in Erinnerungen. Als Kinderpflegerin war Hanna Heuer später über viele Jahre im Kindergarten Zielitz tätig und hat hier anderen Kindern schöne Erinnerungen beschert.

Im Humanas-Wohnpark Zielitz fühlt sich Hanna Heuer wohl. „Frau Heuer ist im Mai 2020 zu uns gezogen und ist somit eine der ersten Bewohnerinnen des Wohnparks“, erzählt Pflegedienstleiterin Claudia Sill. Seither genießt Hanna Heuer die familiäre Atmosphäre in der Gemeinschaft des Wohnparks. „Immer mal wieder sitzt Hanna Heuer aber auf ihrer Terrasse und beobachtet das Geschehen aus dem Hintergrund“, verrät Claudia Sill schmunzelnd.