Symbolischer Helmwechsel: In Biere wagt der Nachwuchs den nächsten Schritt in der Feuerwehrlaufbahn. Worüber sich die Feurwehr zusätzlich freuen kann.

Biere. - Im großen Saal der Gemeinde Bördeland herrschte kürzlich gespannte Aufmerksamkeit, Stolz und vor allem ein echtes Gemeinschaftsgefühl. Insgesamt 18 Nachwuchskräfte meisterten an diesem Tag den nächsten Schritt in ihrer Feuerwehrlaufbahn – 14 von ihnen wechselten von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr. Vier Jugendliche traten aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzabteilung über.