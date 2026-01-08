Die Beförderung von Schülern wird wegen der Witterung eingestellt. Mit welchen Maßnahmen die einzelnen Schulen reagieren.

Schulbusse fahren Freitag im Altmarkkreis Salzwedel nicht: Was Eltern wissen müssen

Die Schulbusse fahren am Freitag im Altmarkkreis Salzwedel aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht.

Salzwedel - Die Personenverkehrsgesellschaft Salzwedel (PVGS) stellt den Schulbusverkehr aus Sicherheitsgründen am Freitag komplett ein. Es gilt der Fahrplan wie an schulfreien Tagen, teilt das kreiseigene Unternehmen mit. Die angekündigten Witterungsverhältnisse mit Schneefällen und daraus resultierender Glätte hätten zu dieser Entscheidung geführt. Die Schulen sind informiert worden.