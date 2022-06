Schüler der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel steigen um auf digitale Heftführung

Celine Tesch aus der 10a der Lessing-Ganztagsschule in der Rolle der Lehrerin, auf der Schulbank lauschen aufmerksam die Pädagogen Rita Cochanski (von links), Florian Anderson und Ramona Spiegel.

Salzwedel - Wer kennt das nicht mehr aus seiner Schulzeit: Der Ranzen vollgestopft mit Heftern und Büchern, um dann festzustellen, doch die wichtigste Mitschrift vergessen zu haben. So ging es auch Celina Tesch aus der 10a der Lessing-Ganztagsschule. „Meine Heftführung war auch nicht so ordentlich“, gibt sie zu. Das hat sich geändert, seit sie das Programm „good notes“ für sich entdeckt hat. Damit hat sich die Zehntklässlerin für jedes Fach Ordner und Hefter angelegt. Sie sehen fast so aus wie ihre Vorbilder aus Papier. Nur akkurater, angereichert mit Tafelbildern oder Fotos. Und vergessen kann sie sie auch nicht, höchstens ihr Tablet, und das passiert nicht, meint sie schmunzelnd.