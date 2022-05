Schüler der Lessing-Schule in Salzwedel nähern sich Politik mit Projekt aus Halle

Was stört mich an der Gesellschaft? Wo sehe ich mich politisch? Mit solchen und weiteren Fragen beschäftigen sich Schüler der Lessing-Ganztagsschule auf eine ganz besondere Weise.

In kleinen Gruppen diskutieren die Schüler der 9 a der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel mit ihrem Lehrer Dorian Koberstein (Mitte) über politische Themen.

Salzwedel - Alles hinter sich lassen. In ein anderes Land aufbrechen. Eine neue Gesellschaft aufbauen und sie so gestalten, wie man es für richtig hält. Es besser machen als in der Gesellschaft, die man kennt. Zwei Klassen der Lessing-Ganztagsschule haben jeweils ein Dorf gegründet und hatten die Chance dazu, es nach ihren Vorstellungen zu gestalten – zumindest gedanklich.