Jedes Schuljahr wechseln mehrere Schüler vom Salzwedeler Jahn-Gymnasium auf weiterführende Schulen in Lüchow. Ist die ehrwürdige Lehranstalt der Hansestadt zu streng?

Schüler klagen: An dieser Schule geht es nur um Leistung

Gymnasium in der Kritik

Eine junge Frau ist aus Überforderung in sich zusammengesunken.

Salzwedel/Lüchow. - Es sind schwere Vorwürfe, die von manchen Schülern und deren Eltern gegen das Salzwedeler Jahn-Gymnasium erhoben werden. „Wenn da Steine liegen, rollen sie sie dir in den Weg“, sagt eine ehemalige Schülerin (Name ist der Redaktion bekannt), die deshalb nach Lüchow gewechselt ist. Die Mutter einer anderen Jahn-Gymnasiastin (Name ist der Redaktion bekannt) fragt sich, ob mit der Schule etwas nicht stimmt.