Müll entsorgen Glascontainer in Stendal sind randvoll
Ein Stendaler ist verärgert. Er muss fünf Kilometer fahren, um seine Flaschen in Stadtsee loszuwerden. Das Entsorgungsunternehmen Alba erklärt, wie es zur Panne kommen konnte.
Aktualisiert: 24.02.2026, 19:57
Stendal - Ein Anwohner in Stendal-Stadtsee ist fassungslos: „Ich musste 4,8 Kilometer mit dem Auto fahren, um mein Altglas in einen Container zu werfen“, sagt er am Volksstimme-Telefon. Er möchte wissen, warum so viele Container überquellen. Das im Landkreis Stendal dafür zuständige Unternehmen Alba erklärt, wie es dazu kommen konnte.