Ein Stendaler ist verärgert. Er muss fünf Kilometer fahren, um seine Flaschen in Stadtsee loszuwerden. Das Entsorgungsunternehmen Alba erklärt, wie es zur Panne kommen konnte.

An den Altglas-Containern an der Grabenstraße in Stendal stapeln sich tagelang Flaschen und Gläser.

Stendal - Ein Anwohner in Stendal-Stadtsee ist fassungslos: „Ich musste 4,8 Kilometer mit dem Auto fahren, um mein Altglas in einen Container zu werfen“, sagt er am Volksstimme-Telefon. Er möchte wissen, warum so viele Container überquellen. Das im Landkreis Stendal dafür zuständige Unternehmen Alba erklärt, wie es dazu kommen konnte.