Schwimmende Module: Solarstrom direkt vom Arendsee?

Schwimmende Solarmodule auf der Blauen Perle, mit denen Strom erzeugt werden könnte. Was sich erstmal abwegig anhört, könnte auch für den Arendsee aktuell werden. Vorausgesetzt, der Besitzer (Land Sachsen-Anhalt) würde solch einem Projekt zustimmen.

Sonnenuntergang am Arendsee: Der Himmel spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Ob irgendwann dort auch Solarmodule zu sehen sind, ist derzeit völlig offen. In anderen Regionen gibt es solche Anlagen auf Gewässern aber bereits.

Arendsee - „Besondere Solaranlagen“ – was sich dahinter verbirgt, hat die Bundesnetzagentur am 1. Oktober veröffentlicht. Dazu gehören Konstruktionen auf Gewässern. Noch steckt die Form der Energieerzeugung innerhalb von Deutschland in den Kinderschuhen – aber der Arendsee könnte ins Blickfeld rücken.