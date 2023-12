Hannes Wißwe hat mit seiner Firma Vanactive Campingausbau in Salzwedel in der Kategorie Existenzgründung gewonnen.

Altmark/vs. - 42 Unternehmen haben sich um den Wirtschaftspreis Altmark 2023 beworben, sechs von ihnen konnten am Freitag im Schulungs- und Bildungszentrum der Kreissparkasse Stendal jubeln. Dort fand die 20. Auflage dieser Preisverleihung statt, die von den beiden Landräten sowie Vorstandsvorsitzenden der Sparkassen der beiden Altmark-Kreise ausgelobt wurde.

In der Kategorie Existenzgründung gewann Hannes Wißwe aus Salzwedel, der sich mit seiner Firma Vanactive Campingausbau einen Traum erfüllt hat. Seine Idee: Transporter bis 3,5 Tonnen so umzugestalten, dass mit ihnen ein bequemes Reisen und Campen möglich ist. Möbel und der Innenausbau werden individuell geplant. Dabei setzt der Salzwedeler auf Nachhaltigkeit.

Sieg in der Kategorie Landwirtschaft

In der Kategorie Handwerk ging der Sieg an die e-r-s GmbH in Klötze. Die Abkürzung steht für Elling Refractury Solution (übersetzt Elling-Feuerfestlösungen). Denn Geschäftsführer Detlef R. Elling setzt auf den Neubau und Reparaturen von industriemäßigen Verbrennungsanlagen in den Bereichen Abfall und Energien Nichteisenmetalle und petrochemische Anlagen, beschreibt die Jury.

Fred Neuling und Thomas Bubke, die Geschäftsführer der GbR Wallstawe, freuen sich über den Sieg in der Kategorie Landwirtschaft. Das Unternehmen punktet mit einem Hofladen samt Café, das im Juni dieses Jahres eröffnet wurde. Es entwickelt sich zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt vor Ort. Durch den Hofladen, der Lager 72 heißt, wurden sechs neue Arbeitsplätze geschaffen. Heute findet dort der erste Weihnachtsmarkt statt.

In der Kategorie Dienstleistung ging der Preis an die Chausseehaus gGmbH im Stendaler Ortsteil Hassel. Dort sind Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu Hause. Geschäftsführerin Elke Klaus hat sich mit der Einrichtung vor 25 Jahren selbstständig gemacht. Ein hoch motiviertes Team begleite Bewohner und Klienten, damit diese trotz individueller Einschränkungen ein möglichst selbstbestimmte Leben führen zu können, so die Jury-Begründung.

Fred Neuling bereitete die Eröffnung des Ladens Lager 72 vor, der zur GbR Wallstawe gehört. Diese siegte in der Kategorie Landwirtschaft. archivfoto: A. Pelczarski

Mit dem Preis in der Kategorie Verarbeitendes Gewerbe ist die Siebert Hydraulik-Pneumatik GmbH & Co. KG Stendal geehrt worden. 1990 gegründet, war es das Ziel, hydraulische und pneumatische Komponenten zu vertreiben und zu reparieren. Felix Siebert ist ins Unternehmen seines Vaters Jörg eingestiegen, um den Staffelstab zu übernehmen.

Neu ausgelobt wurde die Kategorie Tourismus & Gastronomie, die die Hotel Schloss Tangermünde GmbH & Co KG gewann. Die Mitarbeiter sehen sich als „Schlossgeister“, die den Gästen eine schöne Zeit bereiten wollen. Das Hotel werbe auf den verschiedensten Kanälen nicht nur für das eigene Haus, sondern für die gesamte Altmark.