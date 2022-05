Skandal in Salzwedel: Ärger mit Schornsteinfeger und Öfen

Salzwedel - Die Anwohnerin der Salzwedeler Schülkestraße (Name ist der Redaktion bekannt) ist sauer. In der vergangenen Woche hat sie als Eigentümerin eines Hauses einen Brief von der Kreisverwaltung bekommen, in dem sie über die Abberufung von Bezirksschornsteinfegermeister Heiko Fitzner informiert und zugleich aufgefordert wurde, ihren Feuerstättenbescheid vorzulegen.