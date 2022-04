So will der Salzwedeler Ortsteil Barnebeck ran an die Millionen

Barnebeck - Über Ideen für Projekte in den Bereichen „Touristische Infrastruktur“ und „Dorfentwicklung“ zerbrach sich am Montagabend der Barnebecker Ortschaftsrat bei seiner Zusammenkunft den Kopf. „Es stehen Fördermittel in Millionenhöhe zur Verfügung, und wir wollen versuchen, etwas davon abzubekommen“, so Bürgermeister Toni Winkelmann gegenüber der Volksstimme.