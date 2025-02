Wolfgang Müller hat vielen Westaltmärkern in schweren Stunden geholfen. Nun hat der 70-Jährige sein Unternehmen an Sohn Roberto übergeben.

Sohn übernimmt Bestattungshaus Müller in Salzwedel

Wolfgang Müller (von links) hat das Bestattungshaus an Sohn Roberto übergaben, der auf Unterstützung seines Bruders Michael setzen kann.

Salzwedel. - „Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, als mir mein Sohn Roberto gesagt hat, dass er das Bestattungshaus übernimmt und ihn sein Bruder Michael bei Bedarf als Mitarbeiter unterstützt“, erzählt Wolfgang Müller sichtlich bewegt. Der 70-Jährige hat das Geschäft an der Breiten Straße in Salzwedel zum 1. Januar an Roberto Müller übergeben und sich zur Ruhe gesetzt.