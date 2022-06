Spenden dringend erwünscht: Arendseer Hilfe für Ukrainer

Russland führt Krieg gegen die Ukraine: Dies beschäftigt natürlich auch die Menschen in der Einheitsgemeinde. Im Rathaus gehen Hilfsangebote ein. Die Verwaltung wird gezielt koordinieren. Bis zum 11. März werden Spenden angenommen.

Immer mehr Menschen verlassen die Ukraine und haben unter anderem Polen erreicht. Die Region Arendsee will humanitäre Hilfe leisten. Es erfolgt dabei eine enge Zusammenarbeit mit der polnischen Partnergemeinde Wydminy.

Arendsee - Die Situation in der Ukraine ist allgegenwärtig. Es gibt in der hiesigen Region viele Gespräche. Aber dabei soll es nicht bleiben. Bürgermeister Norman Klebe wandte sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit.