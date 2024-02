Das Ordnungsamt der Stadt und das Umweltamt des Altmarkkreises kontrollieren in Salzwedel. Für Müllsünder kann es teuer werden. Warum aber kein anderes Entsorgungssystem? Die Nachberäumung kostet den Steuerzahler viel Geld.

Sperrmüll-Ärger in Salzwedel: Es droht Bußgeld

Salzwedel. - Hopfenstraße, Reimmannstraße: Es gibt mehrere neuralgische Punkte in Salzwedel, an denen, wenn die Sperrmüllsammlung ansteht, katastrophale Zustände herrschen. Sondermüll, Reifen, Öle und allerhand anderer Unrat werden bedenkenlos an den Straßenrand gestellt.