Müll Sperrmüll-Problem: Keine Stadt im Altmarkkreis ist schlimmer

Steht die Abholung des Sperrmülls an, dann sieht es in Salzwedel an einigen Stellen katastrophal aus. Der Stadtrat debattierte zur Situation rund um den Abholzeitraum. Einige Stadträte verweisen auf andere Modelle.