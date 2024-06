Spielplatz in Salzwedel mit Nazi-Gekritzel übersät

Nazi Schmierereien an Spielgeräten im Park des Friedens Salzwedel

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Der Spielplatz im Park des Friedens gab gestern ein trauriges Bild ab. Alle Klettergerüste und sogar das Podest der Seilbahn waren mit teils großflächigen rechten Schriftzügen beschmiert. Es gab an den Spielgeräten praktisch keine freien Flächen, die die rechten Schmierer ausgelassen haben. Sogar die Rutschflächen waren mit „Hknkrz“, was für Hakenkreuz steht, und „Zecken boxen“ bekritzelt, was als Gewaltaufruf gegen von Neonazis regelmäßig als „Zecken“ bezeichnete Linke und Antifaschisten zu verstehen ist. Etwa 15 bis 20 neue Kritzeleien verunstalten das Areal.