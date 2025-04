An einer Sanierung des Mehrgenerationenhaus wird in Salzwedel festhalten . Die Stadt hofft für Investitionen auch auf das Finanzpaket.

Investitionen in Infrastruktur

Das Mehrgenerationenhaus in Salzwedel: Der Stadtrat hält an einer Sanierung des Gebäudes fest.

Salzwedel. - Was kommt aus dem sogenannten Finanzpaket der neuen Bundesregierung in den Kommunen an? Darauf kann Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining noch keine Antwort geben, denn es ist bislang nichts darüber bekannt, wie das Geld vom Bund verteilt werden soll. „Dass die Hansestadt Salzwedel grundsätzlich auf Mittel aus dem angekündigten Finanzpaket hofft, dürfte außer Frage stehen“, sagt der Bürgermeister.