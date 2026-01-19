Am Tag der offenen Tür zeigt das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium seine Fachbereiche. Rund 150 Besucher erleben Musik, Theater und Experimente zum Mitmachen.

Alina (r.) und Melissa sind im Leistungskurs Chemie und führen gemeinsam mit den Besuchern Experimente durch.

Salzwedel. - Voll ist die Aula am Jahn-Gymnasium am Freitagnachmittag. Die Schule hat zum Tag der offenen Tür eingeladen. Rund 150 Besucher kommen, um sich ein Bild zu machen. Neben einem bunten Programm mit Musik und Theater, stellen sich auch die verschiedenen Fachbereiche vor.