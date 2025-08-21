Peter Lyga hat seine Memoiren veröffentlicht. Der ehemalige Dressur- und Springreiter baute nicht nur das Reitstadion in Salzwedel, sondern holte auch große Turniere in die Hansestadt.

Salzwedel. - Er ist der Mann, der in der Hansestadt die erste große Reitsporthalle der DDR bauen ließ - zu einer Zeit, als man ihm sagte, dass das nötige Material dafür gar nicht zu beschaffen sei. Und er veranstaltete in Salzwedel große Reitturniere mit Tausenden von Besuchern. Peter Lyga war in der Hansestadt über viele Jahre hinweg eine Institution. Jetzt hat der 78-jährige unter dem Titel „Vom Traum zur Wirklichkeit“ seine Memoiren veröffentlicht.