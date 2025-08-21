Nächster Versuch für ein weiteres Hochhaus am Neustädter See in Magdeburg: Was dieses Projekt anders machen will, wo es geplant wird und wie es aussehen soll. Visualisierungen im Text.

Magdeburg. - Obwohl gerade erst ein Investor mit seiner Idee für ein Hochhaus am Neustädter See gescheitert ist, wurde nun ein weiteres Projekt in Magdeburg-Nord vorgestellt, das hoch hinaus will. Doch weil dessen Grundvoraussetzungen ganz andere sind, kommt dieses Bauvorhaben bei den Anwohnern viel besser an.