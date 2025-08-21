weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Mit Wohnungen, Hostel, Geschäften und Gastronomie: Strandparx-Betreiber planen grünes Hochhaus am Neustädter See in Magdeburg

Nächster Versuch für ein weiteres Hochhaus am Neustädter See in Magdeburg: Was dieses Projekt anders machen will, wo es geplant wird und wie es aussehen soll. Visualisierungen im Text.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 21.08.2025, 12:28
Am Neustädter See in Magdeburg wird das nächste Hochhaus geplant.
Am Neustädter See in Magdeburg wird das nächste Hochhaus geplant. Visualisierung: Sattler + Täger Architekten

Magdeburg. - Obwohl gerade erst ein Investor mit seiner Idee für ein Hochhaus am Neustädter See gescheitert ist, wurde nun ein weiteres Projekt in Magdeburg-Nord vorgestellt, das hoch hinaus will. Doch weil dessen Grundvoraussetzungen ganz andere sind, kommt dieses Bauvorhaben bei den Anwohnern viel besser an.