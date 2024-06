Alexander Tiedemann ist der neue Pfarrer in der evangelischen Marienkirche. Er ist direkt aus Kairo nach Salzwedel gezogen.

Theologe mit Orienterfahrung übernimmt Pfarramt in St. Marien

Kirche in Salzwedel

Pfarrer Alexander Tiedemann an der Eingangstür zum Pfarrhaus an der Marienkirche

Salzwedel - Mit einem Begrüßungsgottesdienst hat Alexander Tiedemann am Sonntag, den 2. Juni, offiziell die Pfarrstelle in der Salzwedeler Kirchengemeinde St. Marien angetreten. Der evangelische Pfarrer hat während seines Studiums einige Zeit in Istanbul gelebt und sich dort unter anderem mit dem Islam befasst.