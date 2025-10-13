In Deutschland isst man seinen Pudding mit der Gabel. Der TikTok-Trend ist auch in Salzwedel angekommen. Wann und wo sich Gleichgesinnte treffen können.

TikTok-Trend erobert Salzwedel - was es damit auf sich hat

In Salzwedel ist der Trend von den sozialen Medien, in denen Pudding mit der Gabel gegessen wird, angekommen.

Salzwedel. - Schoko oder Vanille. Mit oder ohne Sahne. Auf Facebook sorgt aktuell ein ungewöhnlicher Aufruf für Schmunzeln: Unter dem Motto „Pudding mit Gabel essen“ sind die Einwohner von Salzwedel dazu eingeladen, bei einem momentanen Social-Media-Trend mitzumachen, und ihre Lieblingspuddings auf besondere Weise zu genießen. Klingt ungewöhnlich, doch gerade Jugendliche folgen dem viralen Aufruf, die süße Nachspeise auf eine neue, spielerische Art zu genießen.