In Salzwedel verkaufen Tankstellen und Unternehmen Backwaren, Süßigkeiten und Tierfutter in „Too Good To Go“-Tüten deutlich günstiger. Wer alles teilnimmt und wie es funktioniert.

Auch das Hagebaucenter Salzwedel nimmt an der Initiative „Too Good To Go“ teil. Geschäftsführer Oliver Stark erklärt, dass so viele Lebensmittel und Baustoffe gerettet werden können.

Salzwedel. - Jeden Tag landen massenweise Lebensmittel im Müll, und im Handel werden sie gefühlt immer teurer. Unternehmen in Salzwedel halten dagegen. Sie beteiligen sich an der Initiative „Too Good To Go“ – sinngemäß: „Zu gut zum Wegwerfen“.