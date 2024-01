Urlaub in Sachsen-Anhalt Tourismus - Die Altmark als Geheimtipp für Ruhesuchende und Wassersportler

Während anderswo die Massen einfallen, geht es in Salzwedel, Arendsee und Co. ruhig zu. Zu ruhig. Doch woran liegt das? Mit See, Baumkuchen, historischem Fachwerk, Hanse und Grünes Band, hat die Altmark viel zu bieten. Spielen die Gemeinden ihre Vorzüge einfach nicht aus?