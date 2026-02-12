Kunstrasenplatz eröffnet Training im Werner-Seelenbinder-Stadion startet
Nach langer Bauzeit können Fußballer ab Montag den neuen Kunstplatzrasen samt Umkleiden benutzen. Auch Nachwuchsteams trainieren wieder vor Ort.
12.02.2026, 06:00
Salzwedel. - Der von den örtlichen Fußballspielern lange ersehnte Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage im Werner-Seelenbinder-Stadion wird am kommenden Montag nun endlich vollumfänglich für den Trainingsbetrieb freigegeben. Dies teilte unlängst Stadtsprecher Andreas Köhler auf Nachfrage mit. Die Vereine seien darüber informiert.