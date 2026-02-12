Viele Treffs sind geschlossen. BürgermeisterZok begründet Suche nach externen Betreibern mit Personal- und Finanzsituation der Stadt.

Staßfurt. - Eine geregelte Jugendarbeit und die Öffnung der Kinder- und Jugendtreffs in der Stadt Staßfurt ist zurzeit alles andere als befriedigend. Von den zwölf Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit seien derzeit acht zu unterschiedlichsten Zeiten und drei seit längerem gar nicht geöffnet, wird von der Stadtverwaltung festgestellt. Eine Einrichtung wird durch einen freien Träger betrieben.