Viele Treffs sind geschlossen. BürgermeisterZok begründet Suche nach externen Betreibern mit Personal- und Finanzsituation der Stadt.

Von Falk Rockmann 12.02.2026, 10:53
Aktuell sind einige Kinder- und Jugendtreffs der Stadt Staßfurt geschlossen.
Aktuell sind einige Kinder- und Jugendtreffs der Stadt Staßfurt geschlossen. Foto: Enrico Joo

Staßfurt. - Eine geregelte Jugendarbeit und die Öffnung der Kinder- und Jugendtreffs in der Stadt Staßfurt ist zurzeit alles andere als befriedigend. Von den zwölf Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit seien derzeit acht zu unterschiedlichsten Zeiten und drei seit längerem gar nicht geöffnet, wird von der Stadtverwaltung festgestellt. Eine Einrichtung wird durch einen freien Träger betrieben.