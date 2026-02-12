Die Erweiterung vom Industriegebiet „Dammfeld III“ schürt die Angst von Bewohnern in Stegelitz vor Lärm von tausenden Fahrzeugen. Nun reagiert Möckerns Bürgermeisterin mit einer Ankündigung.

Industriegebiet Stegelitz wird erweitert - Angst vor Lärmbelästigung der Bewohner wächst

Die Zufahrt zum Wörmlitzer Weg. Auf der linken Seite soll ein Wall errichtet werden.

Stegelitz/Möckern. - Das Industriegebiet „Dammfeld“ bei Stegelitz soll deutlich vergrößert werden. Die entsprechenden Entwürfe für den zu ändernden Flächennutzungsplan sind noch bis 27. Februar für jedermann einzusehen. So können interessierte Bürger auch ein Gutachten zur Verkehrsentwicklung und ein Lärmgutachten studieren.