Verwaltung Überbordene Bürokratie: Salzwedel nimmt Knöllchen zurück und erteilt dann eine Verwarnung ohne Geld
Ein Salzwedeler wundert sich über eine schriftliche Verwarnung, die ihm die Stadtverwaltung erteilte, nachdem sie ein Knöllchen zurückgenommen hatte.
22.01.2026, 06:00
Salzwedel. - Wer die Diskussion über den oftmals wenig nachsichtigen Umgang des Salzwedeler Ordnungsamtes mit parkenden Autofahrern kennt, wird dem Salzwedeler Bernd Niepel für dieses Erlebnis „Glück im Unglück“ bescheinigen.