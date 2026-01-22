weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Verwaltung: Überbordene Bürokratie: Salzwedel nimmt Knöllchen zurück und erteilt dann eine Verwarnung ohne Geld

Verwaltung Überbordene Bürokratie: Salzwedel nimmt Knöllchen zurück und erteilt dann eine Verwarnung ohne Geld

Ein Salzwedeler wundert sich über eine schriftliche Verwarnung, die ihm die Stadtverwaltung erteilte, nachdem sie ein Knöllchen zurückgenommen hatte.

Von Beate Achilles 22.01.2026, 06:00
Ein Strafzettel an einem Auto in Salzwedel.
Ein Strafzettel an einem Auto in Salzwedel. Archivfoto: Alexander Rekow

Salzwedel. - Wer die Diskussion über den oftmals wenig nachsichtigen Umgang des Salzwedeler Ordnungsamtes mit parkenden Autofahrern kennt, wird dem Salzwedeler Bernd Niepel für dieses Erlebnis „Glück im Unglück“ bescheinigen.