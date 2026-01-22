Zehn Jugendliche entwickeln mit dem Ortschaftsrat erste Ideen für eine Veranstaltung im Sommer in Meseberg. Das Vorhaben soll Teil eines künftigen Kinder- und Jugendbeteiligungskonzeptes der Gemeinde Niedere Börde sein.

Zehn Jugendliche haben mit der Planung für eine Beachparty in Meseberg begonnen. Das Vorhaben ist Teil der Erstellung des Kinder- und Jugendbeteiligungskonzeptes der Niederen Börde.

Meseberg - Erst vor wenigen Tagen war unter dem Motto „Jugend + Kommune“ der Startschuss für die Erstellung eines Jugendbeteiligungsgkonzeptes in der Niederem Börde gefallen. Nur kurz darauf haben sich junge Leute erstmalig in Meseberg getroffen. Und das Meeting war ein voller Erfolg, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte.