Börde: So macht Jugend Politik Jugend in Meseberg: Vom Konzept zur Beachparty
Zehn Jugendliche entwickeln mit dem Ortschaftsrat erste Ideen für eine Veranstaltung im Sommer in Meseberg. Das Vorhaben soll Teil eines künftigen Kinder- und Jugendbeteiligungskonzeptes der Gemeinde Niedere Börde sein.
22.01.2026, 09:45
Meseberg - Erst vor wenigen Tagen war unter dem Motto „Jugend + Kommune“ der Startschuss für die Erstellung eines Jugendbeteiligungsgkonzeptes in der Niederem Börde gefallen. Nur kurz darauf haben sich junge Leute erstmalig in Meseberg getroffen. Und das Meeting war ein voller Erfolg, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte.