Ukraine-Flüchtlinge: Berufsschule Salzwedel bietet Sicherheit

Geflüchtete aus der Ukraine sind aus Berlin in der Notunterkunft in der Turnhalle der Berufsschule in Salzwedel untergekommen. Darunter auch der 33-jährige Pavlo mit seiner Familie. Er erzählt über die Flucht aus seiner Heimat.

In der Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Berufsschule Salzwedel verteilen Christine Wittke, Roswitha Plötz und Angelika Lüdge (v.l.) von der Tafel Lebensmittel.

Salzwedel - Seinen vollständigen Namen möchte er nicht nennen. Auch fotografiert werden möchte er nicht. Erzählen möchte er schon. Pavlo ist 33, Vater von drei Kindern. Am 4. April kam die Familie in Salzwedel an. Was sie erlebt hat, sitzt tief.