Ukraine: Salzwedel zeigt sich solidarisch

Salzwedel will als Zeichen der Unterstützung prägnante Gebäude in den Farben der ukrainischen Landesflagge anstrahlen. Zudem sind wieder Altmärker für eine Mahnwache auf den Rathaustrumplatz gekommen.

Salzwedel will mit Blick auf die Ukraine und den Krieg ein Zeichen setzen.

Salzwedel - Der Krieg in der Ukraine beschäftigt weiterhin die Salzwedeler. Die Hansestadt will nun ein Zeichen der Solidarität setzen - an mehreren Orten im Stadtgebiet für einen bestimmten Zeitraum. Zudem sind wieder Menschen vor dem Hintergrund des Krieges im Osten Europas im Stadtzentrum zusammengekommen.