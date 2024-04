Salzwedel - Shoppen am Sonntag und das kostenlos. Der Umsonstladen in Salzwedel hatte am Sonntag wieder geöffnet und begrüßte viele Besucher zum Ausgabetag. Christin Hundemer (Foto, von links) kam mit ihrer Tochter Jolena in die Kreisstadt und lies sich von Dana Howald (2. Vorsitzende) und Celina Miehlke (1. Vorsitzende) das Angebot zeigen. Der Laden wird vom Verein „Für Umme“ unterhalten.

Mittlerweile zählt der Verein 75 Mitglieder, die mit dem Geschäft einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Ressourceneinsparung leisten wollen. Der Umsonstladen ist deshalb nicht ausschließlich für Bedürftige. Jeder kann Kleidung und vieles mehr mitnehmen oder auch abgeben.

Auf der Vereinsseite umsonstladeninsalzwedel.com müssen aber Termine gebucht werden. Nur bei Aktionstagen ist dies nicht notwendig. Neben eigenen Veranstaltung zeigt sich der Verein auch andernorts und kooperiert mit Schulen und sozialen Einrichtungen. „Wir freuen uns über jede Einladung“, sagt Celina Miehlke.FOTO: Marco heide