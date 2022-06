Unangemeldeter Protest in Salzwedel von Gegnern der Corona-Maßnahmen

In Salzwedel haben sich am Sonnabend Gegner der Corona-Maßnahmen zu einem unangemeldeten Prostest auf dem Rathausturmplatz versammelt.

In Grüppchen standen die Teilnehmer auf dem Platz. Nur wenige hatten Transparente dabei.

