Salzwedeler Betreuer soll Seniorin und ihren Sohn abgezockt haben

Salzwedel - Zwischen 2018 und 2020 soll ein Betreuer in zahlreichen Fällen das Vermögen seiner Schützlinge von deren Konten abgehoben und für sich selbst verbraucht haben. Insgesamt soll es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Betrag von rund 35.000 Euro handeln. Das Pikante an dem Fall: Der Angeklagte war bereits im Jahr 2008 wegen Betrugs und Urkundenfälschung durch das Landgericht Stendal zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden und hatte diese auch abgesessen.

Dennoch wurde er einige Jahre später ausgerechnet mit der Vermögenssorge für zwei Personen betraut. Wegen Wiederholung drohten dem Angeklagten nun mindestens vier Jahre Haft, wie Amtsrichter Klaus Hüttermann im Gerichtstermin erläuterte.

Wurde ein verurteilter Betrüger als Betreuer für Seniorin eingesetzt?

Der mutmaßliche Straftäter, ein geschiedener Lehrer und Erzieher mit deutscher Staatsangehörigkeit, der früher für den DDR-Staatssicherheitsdienst arbeitete, sah sich allerdings zu Unrecht beschuldigt und bestritt den Tatvorwurf komplett. Es sei zwar richtig, dass er die Gelder von den Konten der Betreuten abgehoben habe. Er habe sie dieser jedoch vollständig ausgehändigt. Allerdings hätte er sich das bedauerlicherweise nicht in jedem Fall quittieren lassen. Hinzu komme, dass es ohne sein Zutun, zumindest im Falle der mutmaßlich geschädigten älteren Dame, überhaupt nichts zu holen gegeben habe.

Seinem Engagement habe es die ansonsten mittellose Rentnerin überhaupt erst zu verdanken, dass sie rückwirkend noch 16.000 Euro Kindergeld aus Ansprüchen erhalten hätte, die sie zuvor nicht geltend gemacht hatte.

Diese Ausführung ließ den Amtsrichter hellhörig werden. „Kann es sein, dass Sie einen gewissen Anspruch auf das Geld zu haben meinten?“, fragte Klaus Hüttermann den Angeklagten, der das in dieser Form jedoch nicht bestätigte.

Bertreuer soll 35.000 Euro vom Einkommen seiner Opfer unterschlagen haben

Der Verteidiger verwies zudem darauf, dass der Angeklagte für verschiedene Geschädigte des SED-Regimes Opferentschädigungen erwirkt habe und mit der Rentnerin gut befreundet gewesen sei. Die Seniorin hätte den Beschuldigten aufgrund des innigen Verhältnisses, das die beiden miteinander hatten, sogar als Alleinerben eingesetzt. Auch für den Sohn der Dame hätte der Angeklagte eine Opferentschädigung erwirkt.

Doch war das wirklich uneigennützig? Davon schien Richter Klaus Hüttermann nicht überzeugt zu sein: „Sie haben über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren einen Betrag von rund 35.000 Euro abgehoben und wollen dieses ganze Geld zwei Menschen ausgehändigt haben, die sich kaum aus dem Haus bewegten?“, fragte er.

Nachdem sich der Beschuldigte daraufhin in langen Ausführungen über die SED, das Stasi-Regime und das mangelnde Verständnis von Richtern für hoch sensible Menschen wie ihn ausließ, erkundigte sich Hüttermann, ob sich der Angeklagte in psychiatrischer Behandlung befinde. Dies bestätigte der Befragte. Er leide an einer paranoiden Persönlichkeitsstörung und Schizophrenie, gab er zu Protokoll.

Schizophrenie: Ist der angeklagte überhaupt zurechnungsfähig?

Die Staatsanwältin stellte deshalb den Antrag, ein psychiatrisches Gutachten anfertigen zu lassen. Der Angeklagte sei möglicherweise nicht in der Lage, sein Unrecht zu erkennen und könne unter einer Wahrnehmungsstörung bezüglich Mein und Dein leiden.

Nachdem er sich mit den beiden Schöffinnen beraten hatte, verwies der Richter das Verfahren aufgrund des möglichen hohen Strafmaßes von vier Jahren Haft schließlich an das Landgericht Stendal. Hüttermann teilte auch die Ansicht der Staatsanwältin, dass ein psychiatrisches Gutachten nötig sei, um die Schuldfähigkeit des Mannes festzustellen.