Valentinstag: Last Minute Geschenke in Salzwedel

Salzwedel. - Ein Blick aufs Datum verrät mutmaßlich noch nicht jedem, was heute für ein Tag ist. Der Blick ins Gesicht der oder des Holden am Morgen möglicherweise schon. 14. Februar – es ist Valentinstag. Wer nun nichts parat hat, könnte in Bedrängnis geraten. Doch was tun?

Erster Gedanke: Blumen. Fast jede Frau und wohl auch mancher Mann freut sich über einen bunten Strauß. Hier finden Kurzentschlossene beispielsweise an der Holzmarktstraße bei Christine Floristik in Salzwedel Hilfe. Alternativ könnten passende Dekoobjekten für Freude sorgen. Zum Beispiel an der Burgstraße. Dort werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit fündig.

Zeit zu schenken, ist ebenfalls angesagt. Und diese kann man passend in einem der Salzwedeler Restaurants verbringen – sofern man noch einen Tisch bekommt. Im Heimart zum Beispiel gibt es ein extra Valentinstag-Angebot mit Vier-Gänge-Menü. Wer schnell ist, kann noch einen Tisch zwischen 17 und 19 Uhr bekommen. Ist dieser vergeben, bleibt nur ein Anruf in einem der zahlreichen anderen Gasthäuser in und um Salzwedel.

Wer keinen Platz mehr bekommt, könnte seine Liebe ins Kino ausführen. Im Filmpalast Salzwedel gibt es mit „Bridget Jones – verrückt nach ihm“ eine Valentinstag-Vorpremiere. Die Vorstellung beginnt 20 Uhr und es sind noch Karten zu bekommen. Die Pärchen-Doppelsitze sind jedoch schon reserviert.

Im Zweifel bleibt eine süße Überraschung. Beispielsweise einen roten Baumkuchen mit Rubi-Kakaobohne.

Liebe soll ja bekanntlich durch den Magen gehen.