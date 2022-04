Vegan oder Fleisch - Das bekommen Kita-Kinder im Altmarkkreis serviert

Vegane Ernährung in Kitas? Im Altmarkkreis Salzwedel gibt es Eltern, die genau das für ihre Kinder wünschen. Doch sind die Lieferanten darauf eingestellt und was sagen Erzieher dazu? Die Empfehlungen zumindest zeigen ein deutliches Bild.

Salzwedel/Gardelegen/Klötze - Wenn es um die Ernährung von Kindern geht, gehen die Meinungen mitunter auseinander. Auch im Altmarkkreis gibt es Eltern, die für ihre Sprösslinge eine vegetarische oder vegane Versorgung in der Betreuung wünschen. Doch wie viele wollen das eigentlich? Und sind die Versorger auf solche Wünsche eingestellt? Die Volksstimme hörte sich in einigen Einrichtungen in Salzwedel, Gardelegen und Klötze um. Dabei zeigt sich: Die Empfehlungen gehen in eine Richtung.