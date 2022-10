Verein sammelt Unterschriften für Erhalt der Darre in Salzwedel

Die ehemalige Darre in Salzwedel ist Thema unter den Einwohnern. Ein Verein ist nun bemüht, dass Objekt zu erhalten. Außerdem hat ein Käufer Interesse bekundet.

Für die alte Darre in Salzwedel werden Unterschriften gesammelt.

Salzwedel - Was wird aus der alten Darre in Salzwedel? Das bewegt einige Einwohner der Baumkuchenstadt. Ein Großvermieter möchte den Turm abreißen. Nun sammelt ein Verein Unterschriften für das historische Objekt. Unterdessen bringt sich ein Käufer in Position.