Abriss, Neubau oder was ganz anders - Turm in Salzwedel sorgt für Diskussionen

Der mögliche Abriss der Darre hat unter Salzwedelern für Empörung gesorgt. Nun erklärt der Wobau-Chef, warum für die Wohnungsbaugesellschaft ohne Abbruch kein Neubau in Frage kommt.

Die Wobau würde hier bauen. Aber nur, wenn die Darre und die Reste der einstigen Brauerei an der Nicolaistraße abgebrochen würden.

Salzwedel - Leserbriefe, Anrufe, E-Mails: Die Salzwedeler drücken gegenüber der Volksstimme ihren Frust aus. Grund ist der mögliche Abriss der einstigen Darre und die baulichen Reste der Brauerei Meyer. Nun meldet sich der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) zu Wort. Er ist maßgeblich am Abrissgedanken beteiligt. Denn die Wobau ist an dem Grundstück interessiert, würde an der Stelle einen Neubau errichten. Ihr Problem: die Darre.