Eine regelrechte Verfolgungsjagd lieferte sich ein 53-Jähriger mit seinem VW Golf mit der Polizei in Beetzendorf.

Beetzendorf l In der Lindenstraße wollte die Polizei am Morgen des Sonnabends den Mann kontrollieren, doch der versuchte, mit „der unmittelbar einsetzenden starken Beschleunigung, den Abstand zum Funkwagen zu vergrößern“, wie es im Polizeibericht heißt. Dabei überholte er auf der Lindenstraße einen vor ihm fahrenden Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und bog in die Rohrberger Straße ab, um in der weiteren Folge in einen Garagenkomplex einzubiegen.

Ohne Führerschein mit Golf unterwegs

Die Fahrt ging zwischen den Garagenreihen „unter Nutzung von Sonder- und Wegerecht“ weiter, bis der 53-Jährige das Auto an der Giebelseite einer Garagenreihe schlussendlich zum Stehen brachte. Den Beamten war bekannt, dass der 53-jährige Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Dieses bestätigte sich auch im Rahmen der anschließenden Kontrolle. Gegen den 53-Jährigen wurde ein entsprechendes Straf- verfahren eingeleitet. Weil die Beamten davon ausgehen mussten, dass der Beschuldigte sein Fahrzeug nach der Kontrolle erneut im Straßenverkehr führen wird, wurde der Zündschlüssel des Golfs zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.