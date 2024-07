Öffentlicher Nahverkehr Verwaltungsstreit auf Kosten von Schülern

Die PVGS beteiligt sich seit dem 1. April nicht mehr an der Buslinie Salzwedel-Lüchow. Haltestellen, wie die an den Berufsbildenden Schulen in Salzwedel, fallen dadurch weg. Die Verbindung könnte insgesamt auf dem Spiel stehen.