Gastronomie in der Altmark Video: „Tisch 12“ bei Salzwedel schließt - Wie geht's mit dem Ex-Azubi von Johann Lafer weiter?

„Tisch 12“ in Rohrberg schließt. In einem emotionalen Video hat der einstige Azubi von Sternekoch Johann Lafer das Aus verkündet. Nun spricht er über die Gründe und bringt eine Zukunftsidee ins Spiel: Kommt es etwa zu einem Neustart in Salzwedel?